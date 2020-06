Aparecida de Goiânia entra em alerta e decide fechar comércio aos domingos

Diante do crescimento de casos da covid-19 em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana de Goiânia, a prefeitura decidiu fechar totalmente o comércio aos domingos, exceto as atividades essenciais como a área da saúde, farmácias e postos de gasolina. A medida foi anunciada pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB), no início da manhã desta terça-feira (23), ao comunicar que a cidade já entrou no alerta amarelo de risco, com 40% de ocupação dos leitos.

Segundo o emedebista, no início da flexibilização do comércio, por escalonamento, Aparecida de Goiânia tinha média de 30 a 50 casos de coronavírus por semana. No atual cenário, são registradas ao menos 70 novas notificações por dia.

Esse fechamento do comércio vai ser analisado pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus, criado pela gestão municipal, junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Para completar, Mendanha explicou que no ritmo atual de contaminações, a cidade deve atingir o cenário laranja. Com isso, os comércios devem ser fechados em mais dias da semana.

Se Aparecida de Goiânia atingir alerta laranja, comércio será fechado em mais dias da semana

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gustavo Mendanha destacou ainda que, em dez dias, a cidade confirmou 800 casos da doença e que, somente na última semana, foram registradas 14 mortes por covid-19; uma médica de duas a três mortes diárias.

Além disso, o prefeito de Aparecida citou o registro de aglomeração ocorrido no último domingo (21) na feira do Garavelo, uma das regiões mais movimentadas da cidade.

“É bom que as pessoas tenham noção de que os próximas dias serão difíceis. Infelizmente a gente vê que parte da população não compreende os riscos que estamos vivendo. Tô vendo muitas pessoas ainda estão brincando e isso me deixa muito assustado”, declara.

Casos de coronavírus em Aparecida de Goiânia

Até as 17h desta segunda-feira (22), Aparecida de Goiânia registrava 1.765 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sendo 996 já recuperados. O município também tem 32 óbitos confirmados. No momento, 29 pacientes estão hospitalizados.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 75 casos nesta segunda e dois óbitos. Trata-se de duas mulheres. Elas tinham 62 e 75 anos, respectivamente, apresentavam comorbidades prévias agravantes da covid-19 e estavam hospitalizadas. Os dois óbitos ocorreram ontem, 22.

Dos 1.765 casos positivos na cidade, 733 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença, sendo que 704 estão em isolamento domiciliar. Quatro óbitos estão em investigação.