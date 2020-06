Goiás confirma 200 municípios afetados pelo novo coronavírus

O estado de Goiás já tem 200 municípios com moradores infectados pelo novo coronavírus. Ou seja, os 17.125 casos confirmados, até o momento, estão divididos entre essas 200 cidades goianas. Além disso, 45.874 casos suspeitos são investigados entre elas. Os dados são desta terça-feira (23/6) e constam na plataforma Covid-19, do governo estadual.

Ainda conforme os dados, outros 40 municípios investigam casos suspeitos do coronavírus e apenas seis ainda não têm registros da doença.

Desses 200 municípios com registros da doença, 59 têm mortes por covid-19. Até o momento, Goiás tem 324 óbitos confirmados e 39 suspeitos em investigação. Cinco municípios goianos apuram mortes suspeitas pela doença e 182 não contabilizam mortes causadas pela infecção.

Municípios goianos com mais casos do novo coronavírus

Desde o início da pandemia, em março deste ano, Goiânia liderava em número de infectados pelo coronavírus no estado. No entanto, no início desta semana Rio Verde, cidade da Região Sudoeste de Goiás, passou a ocupar o primeiro lugar em número de contaminações.

Segundo os boletins atualizados na noite desta segunda-feira (22), a capital tem 5.463 casos confirmados, 480 internações, 247 internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 4.395 recuperações e 117 óbitos. Já Rio Verde registra 5.620 casos confirmados da doença, 33 mortes e 4.923 pessoas recuperadas do novo vírus.

Outras cidades goianas também se destacam pelo número de moradores contaminados, sendo elas: Aparecida de Goiânia, com 1.765 confirmados, 996 recuperados, 32 óbitos e 29 hospitalizados; Anápolis, com 613 confirmações, 444 recuperados e 11 pessoas mortas pela doença.

Também apresentam número relevante de casos: Águas Lindas de Goiás, com 555 infectados, 110 sob suspeita e 20 óbitos confirmados; Luziânia, com 415 casos; e Valparaíso de Goiás, com 387 pessoas contaminadas pelo coronavírus.

Casos de infectados pelo coronavírus têm crescimento em Goiás

Mesmo com números expressivos de recuperações em algumas cidades, os casos da doença continuam em crescimento no estado. Conforme o boletim de segunda (22), em 24 horas, Goiás registrou 967 novos casos e oito mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.