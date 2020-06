De acordo com informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (23/6) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás tem 17,6 mil casos e investiga mais de 47 mil suspeitas de covid-19.

Até a tarde de hoje, conforme dados do painel Covid-19, 200 municípios goianos já apresentam casos confirmados de coronavírus e outros 41 investigam suspeitas. De acordo com a distribuição dos casos por município, somente 5 não contam com registros, veja quais são:

Campos Verdes

Cristianópolis

Guarinos

Novo Planalto

Palestina de Goiás

Atualização dos casos e suspeitas de covid-19, em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 17.629 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Em relação ao boletim desta segunda-feira (22/6), são 917 novos casos confirmados em 24 horas. Há 47.356 casos suspeitos em investigação e outros 24.572 já foram descartados.

Até o momento, há 329 óbitos confirmados em 59 municípios goianos. Em 24 horas, 18 novos óbitos foram registrados. Além disso, há 39 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 383 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com a SES-GO, “os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”

Profissionais de saúde

Até o momento, Goiás tem 1.396 profissionais de saúde com coronavírus. A informação está disponível na plataforma covid-19, do governo estadual, que foi atualizada às 14h20 desta terça-feira (23/6).

Deste total, a maioria são de técnicos ou auxiliares de enfermagem, com 3.4%. Veja as outras profissões: