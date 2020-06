Incêndio em Santa Helena de Goiás destrói silo de algodão; veja vídeo

Na noite da última segunda-feira (22/6), bombeiros lotados no município de Santa Helena de Goiás foram chamados para combater incêndio em uma algodoeira desativada. Segundo informações da corporação, as chamas atingiram um silo, destruindo a estrutura de madeira. Foram utilizados cerca de três mil litros de água na operação.

Em vídeos e imagens divulgados pela própria corporação, é possível visualizar militares combatendo o incêndio próximo a estruturas danificadas. Em cima de um caminhão, homens do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) tentam controlar as chamas enquanto o algodoeiro se deteriora.

Veja o vídeo

Diversos casos de incêndio foram registrados no mês de junho

Neste mês, bombeiros encontram arara morta após incêndio em Aparecida de Goiânia, na última sexta-feira (19/6), por uma equipe do CBMGO que atendia uma ocorrência de incêndio em vegetação. O caso foi registrado no Bairro Cardoso. De acordo com a corporação, a velocidade dos ventos fez com que o fogo se propagasse com rapidez, ameaçando uma reserva ecológica próxima à região.

Durante os trabalhos, conforme as equipes, foram encontrados mortos alguns animais silvestres, entre eles a arara. Com ajuda de outras viaturas o incêndio na vegetação foi controlado. Ainda durante o combate às chamas os militares fizeram o resgate de alguma outras espécies da reserva.

Já em Mineiros, na região Sudoeste de Goiás, destruiu supermercado no início do mês. Foram necessárias quatro viaturas para combate às chamas e atuação de nove bombeiros. De acordo com informações do CBMGO, quando as equipes chegaram, o local já estava tomado pelas chamas. Segundo os militares, por conta da alta proporção do fogo, o combate foi iniciado por fora da loja. Após as chamas diminuírem, os bombeiros abriram passagem pelo fundo da edificação para fazer o combate interno.

Por: João Moreno