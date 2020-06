Ocupação de leitos de UTI para covid-19 passa de 80% em Goiás

Na tarde desta terça-feira (23), Goiás atingiu mais de 85% da taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19. No momento, com ocupação de 82%, apenas 18 leitos estão disponíveis nos hospitais sob gestão do Estado, sendo eles o HCamp, Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol), Hospital Estadual de Urgências de Trindade (Hutrin) e Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Huana).

Na enfermaria a taxa de ocupação é 52.24%. Há 64 leitos disponíveis e 59 a serem implantados. De modo geral, os leitos destinados a pacientes infectados pelo novo coronavírus estão com taxa de ocupação em 65.55%; entre enfermeira e UTI, o estado conta ao todo com 82 vagas disponíveis.

Ocupação de leitos de UTI para covid-19 em Goiás cresceu 11% em seis dias

No último dia 17, Goiás tinha 71,15% de taxa de ocupação dos leitos. Foi um crescimento de 11% dentro de um prazo de seis dias. Na ocasião, de 104, estavam disponíveis 30 vagas nos quatro hospitais sob gestão estadual.

Quanto aos leitos de enfermaria para pacientes com covid-19, Goiás contava com 54 vagas disponíveis. A taxa de ocupação era de 55,74%. Todos os dados constam na plataforma Covid-19, do governo estadual.

Casos de covid-19 segue em aumento em Goiás

De acordo com informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (23/6) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Goiás tem 17,6 mil casos e investiga mais de 47 mil suspeitas de covid-19.

Até a tarde de hoje, conforme dados do painel Covid-19, 200 municípios goianos já apresentam casos confirmados de coronavírus e outros 41 investigam suspeitas.

De acordo com a distribuição dos casos por município, somente 5 não contam com registros, veja quais são: Campos Verdes, Cristianópolis, Guarinos, Novo Planalto e Palestina de Goiás.

Em relação ao boletim desta segunda-feira (22/6), são 917 novos casos confirmados em 24 horas. Há 47.356 casos suspeitos em investigação e outros 24.572 já foram descartados.

Até o momento, há 329 óbitos confirmados em 59 municípios goianos. Em 24 horas, 18 novos óbitos foram registrados. Além disso, há 39 óbitos suspeitos que estão em investigação.