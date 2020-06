Prefeitura de Aparecida entrega reforma de quatro escolas municipais por videoconferência

A Prefeitura de Aparecida por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, realiza nesta terça-feira, 23, a entrega dos serviços de manutenção das unidades educacionais da rede municipal de educação de Aparecida Roque Inocêncio, Ari Caetano, Adelino Ariane, e Nova Olinda.

As escolas municipais foram reformadas dentro do “Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos” e a inauguração oficial será por videoconferência e contará com a presença online do prefeito Gustavo Mendanha, do secretário de Educação, Cultura e Turismo, Wanderlan Renovato, vereadores e comunidade escolar.

A cerimônia de entrega será realizada às 16h, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura. “Por conta das recomendações das autoridades de saúde em evitar a aglomeração de pessoas, vamos, mais uma vez, entregar os benefícios para a população de forma remota. Desta forma, prestamos conta à população sobre as ações da prefeitura e também evitamos a transmissão do novo Coronavírus”, esclareceu o prefeito Gustavo Mendanha.

O Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos foi lançado em novembro do ano passado, quando a prefeitura destinou cerca de dez milhões de reais de recursos próprios para obras de reforma e manutenção dos prédios escolares. De acordo com o secretário de Educação, as unidades escolares receberam manutenção com reparos de pequeno e médio porte em grande porte. “As reformas visam melhorar o espaço físico das unidades, proporcionando mais conforto e qualidade para as crianças e profissionais da Educação”, disse o prefeito Gustavo Mendanha.

Serviços de revisão também foram feitos pela Prefeitura de Aparecida

Também foram executados serviços de revisão, recuperação e melhoramento do sistema de drenagem das unidades escolares. Para dar solução ao problema, além da revisão e da reposição de rufos e calhas, foram redimensionadas as tubulações e as grelhas dos pátios, a fim de melhorar a capacidade de absorção e dar melhor vazão ao volume de águas que descem do telhado.

“Os trabalhos de reforma serviram também para adequar os prédios escolares a exigências de organismos de fiscalização do estado e do município. Os serviços de melhoria de ambientes em cozinhas e refeitórios foram realizados de acordo com as normas legais da Vigilância Sanitária. Para contemplar as medidas de segurança do Corpo de Bombeiros, as escolas passaram a contar com extintores disponibilizados em pontos estratégicos”, pontuou Wanderlan Renovato que destacou ainda que foi feito o distanciamento da casa de gás com distância mínima de três metros dos pavilhões escolares.

Para dar melhor visual ao ambiente escolar, o Programa Cuidar da Escola é Dever de Todos fez a recuperação de pátios, de parques de recreação e quadras de esporte. Incluiu também melhorias na jardinagem e a revitalização da pintura em paredes internas das salas de aula e áreas externas que receberam cores no novo padrão da administração municipal.