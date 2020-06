Prefeitura de Jaraguá confirma segunda morte por coronavírus

A Prefeitura de Jaraguá confirmou, na tarde desta terça-feira (23/6), a segunda morte por coronavírus na cidade. O comunicado foi feito através das redes sociais oficiais.

De acordo com a Administração Municipal o paciente não estava nos registros do município. “A Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá, visando total pandemia da covid-19 no município, vem a público comunicar o óbito de um paciente do sexo masculino, idade acima de 60 anos e que não estava nos registros do município. O paciente esta hospitalizado em Goiânia, onde foi realizada coleta do material”, escreveu na publicação.

A primeira morte na cidade foi registrada no último dia 1º de junho. Trata-se de um homem, acima de 60 anos, que estava internado com complicações respiratórias graves em decorrência da covid-19.

Até o momento, segundo informe epidemiológico desta segunda-feira (22/6), a cidade conta com 23 casos confirmados, 17 curados, 9 casos suspeitos e outros 53 foram descartados.

Prefeitura de Jaraguá é impedida pela justiça de flexibilizar isolamento na cidade

No último dia 11 de junho, a justiça determinou a alteração do decreto municipal para impedir a flexibilização de isolamento em Jaraguá, no centro Goiano. No decreto municipal, conforme entendido pela justiça, as normas são menos rígidas se comparadas as do Estado.

De acordo com a decisão judicial, o decreto municipal de Jaraguá permite a abertura de atividades comerciais e industriais não essenciais. Na ação, o promotor Everaldo Sebastião de Sousa sustentou que o decreto foi editado sem qualquer embasamento técnico.

Por fim, foi determinado que qualquer anúncio da retomada de atividades seja precedido de comunicação para manutenção do isolamento social voluntário, indicando que a circulação de pessoas deve-se restringir às atividades necessárias. A multa prevista no documento é de R$ 5 mil por dia, limitada a R$ 300 mil. O prefeito também deve ser multado caso a medida seja descumprida.