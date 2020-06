Preso homem que matou ex a facadas, em Goiânia; vídeo mostra crime

Foi preso nesta segunda-feira (22/6) o homem suspeito de matar a ex-namorada a facadas, na porta da casa dele, no Jardim Curitiba IV, em Goiânia. O crime ocorreu na madrugada do dia 14 de junho, durante uma discussão do casal, que já estava separado. Adriana Massena dos Santos, que hoje completaria 32 anos, foi morta com diversos golpes, no meio da rua.

A prisão preventiva foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). Walifer Xavier Pereira confessou o crime e afirmou que matou Adriana durante uma briga, mesmo ela dizendo que o amava e pedindo para não morrer.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da região. Pelas imagens é possível que ver após se esfaqueada, Adriana ainda corre na rua, mas acaba caindo. Algumas motocicletas passam próximas a mulher, mas ninguém para. O autor fugiu logo após esfaquear a ex.

As imagens foram divulgadas pela PCGO (Imagens fortes):

[custom_player src=’zoevideos.net/player/scd776a52d53b4ae69be401b3b38410de’]

Mulher é morta a facadas pelo ex em Goiânia

Adriana foi morta a facadas no Jardim Curitiba VI, em Goiânia, na madrugada do dia 14. Segundo testemunhas, ela e Walifer se relacionaram por um ano, mas atualmente estavam separados.

Ainda conforme o relato, no dia do crime, o homem e a mulher conversavam na porta da casa do suspeito, que pegou uma faca e golpeou a vítima. À polícia, o irmão do assassino confesso disse que ouviu ele a ex-namorada discutindo na rua antes do ocorrido.

No boletim de ocorrência também consta que Adriana Massena foi até a casa do ex-namorado e ambos começaram a discutir momentos antes do crime.

O socorro foi acionado, mas a mulher morreu ainda no local. Após o crime, o suspeito fugiu pulando o muro de algumas casas. Segundo o boletim, ele ainda foi visto por uma equipe em patrulhamento, mas conseguiu se esconder.

Logo após o registro do caso, a morte de Adriana começou a ser investigada pela DIH.