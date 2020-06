São Luís de Montes Belos confirma primeira morte por covid-19

A Prefeitura de São Luís de Montes Belos anunciou, na noite desta segunda-feira (22/6), a primeira morte por covid-19 na cidade. A confirmação foi feita pelo Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

De acordo com boletim epidemiológico desta segunda-feira (22/6), a cidade já conta com 32 casos positivos, sendo 12 recuperados. Ainda há 12 casos suspeitos em investigação. No total, 152 notificações foram recebidas pelo município.

Primeira morte por covid-19 é anunciada por São Luís de Montes Belos

O comunicado do primeiro óbito foi feito pelo Administração Municipal, por meio das redes sociais oficiais. “Infelizmente a suspeita de óbito de um cidadão montebelense foi confirmado nessa noite pelo Lacen-GO. Lamentamos profundamente e ressaltamos que toda a atenção está sendo dada a família.”.

Trata-se de um homem, de 57 anos, morador de São Luís de Montes Belos. Ele deu entrada no Hospital Geraldo Landó no último dia 19 de junho, mas não resistiu e morreu durante a madrugada do dia 20. Na unidade de saúde foi realizada a testagem, com resultado positivo, porém foi coletado material e enviado para o Lacen-GO para comprovação do óbito.

Óbitos por coronavírus em Goiás

De acordo com a plataforma Covid-19, do governo estadual, há 324 mortes por coronavírus no estado. A última atualização foi feita durante a madrugada desta terça-feira (23/6), às 1h20. No Estado, há 39 óbitos suspeitos em investigação e outros 380 já foram descartados.

Conforme os dados de distribuição por municípios, 59 já confirmaram vítimas fatais por causa da doença. Outras cinco cidades investigam suspeitas e 182 não apresentam nenhum registro.

Em relação aos casos de óbitos confirmados com comorbidades, a maioria já apresentava doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória ou imunossupressão.

Um novo boletim oficial será divulgado na tarde desta terça-feira (23/6), pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).