Trindade adota medidas restritivas após cancelamento da Romaria

A Prefeitura de Trindade vai adotar medidas restritivas emergenciais no município devido cancelamento da Romaria do Divino Pai Eterno. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (22/6), por meio das redes sociais.

Para evitar aglomerações, a administração municipal estabeleceu protocolos que entram em vigor na próxima sexta-feira (26/6) e seguem até o dia 6 de julho.

Entre as medidas adotadas está a instalação de barreiras sanitárias nas entradas de Trindade. Além disso, também está impedida a hospedagem em hotéis e pousadas.

Durante este período também serão fechados bares, restaurantes, distribuidoras e pesque pagues. Os estabelecimentos só poderão funcionar na modalidade delivery.

O Parque Lara Guimarães e o Carreiródromo ficarão fechados neste período. As medidas ainda impedem a atuação de ambulante, alugueis de calçadas e montagens de quaisquer estruturas provisórias. Também fica suspensa a feira de domingo nos dias 28 de junho e 5 de julho.

De acordo com o Prefeito Jânio Darrot, a fiscalização será rigorosa e conta com apoio da população. “Contamos com a colaboração de todos neste momento que exige solidariedade e ações preventivas para evitar a propagação do coronavírus em nosso meio”, conclui.

As medidas emergenciais adotadas pela Prefeitura tem como objetivo evitar a disseminação do coronavírus na cidade, que já conta com 210 casos confirmados, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (22/6).

Do total de casos, 147 se encontram recuperados, 56 ativos e 7 morreram. Dos casos ativos, 43 estão em isolamento domiciliar e 13 internados, sendo seis em enfermaria e sete em leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Além disso, há 40 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

De acordo com a Prefeitura de Trindade, um novo decreto deve ser publicado ainda nesta terça-feira (23/6) detalhando as medidas que serão adotadas nos próximos dias.