Covid-19 em Goiás: Mais de 5 mil infectados têm entre 30 e 39 anos

Goiás já registra mais de 18 mil casos de coronavírus, segundo o painel Covid-19, do governo estadual. Os dados ainda apontam que mais de 5 mil infectados têm entre 30 e 39 anos, esta é a faixa etária com maior índice de casos.

Os casos em idosos com mais de 60 anos são mais de 2 mil. Já em pessoas com menos de 59 anos, há 16.107 infecções pelo novo agente do coronavírus, causador da covid-19.

Veja a quantidade de casos confirmados em cada faixa etária:

Menos de 14 anos: 566

15 a 19 anos: 428

20 a 29 anos: 4.177

30 a 39 anos: 5.013

40 a 49 anos: 3.696

50 a 59 anos: 2.227

60 a 69 anos: 1.115

70 a 79 anos: 584

Mais de 80 anos: 349

Covid-19 em Goiás: casos confirmados com comorbidades

Em relação as comorbidades dos pacientes contaminados com o coronavírus, 2.479 pacientes já apresentavam algum tipo de doença, em sua maioria doença cardiovascular. Outras comorbidades detectadas são a diabetes, doença respiratória e imunossupressão.

De acordo com a distribuição de casos confirmados por sexo, a maioria dos contaminados são pessoas do sexo masculino, representando 52,4%, contra 47,6% das mulheres. Os dados são do painel Covid-19, que foi atualizado às 7h20 desta quarta-feira (24/6).

Até a manhã de hoje, 201 municípios goianos já apresentam casos confirmados de coronavírus e outros 39 investigam suspeitas. De acordo com a distribuição dos casos por município, somente 6 não contam com registros, veja quais são:

Baliza

Campos Verdes

Cristianópolis

Guarinos

Novo Planalto

Palestina de Goiás

Mortes por covid-19 no estado

Até o momento, Goiás confirmou 363 mortes por coronavírus, distribuídas em 64 cidades. No estado há 44 óbitos suspeitos e outros 388 foram descartados.

A maioria das mortes são de pessoas com mais de 60 anos, totalizando 257 óbitos. As vítimas fatais também são, em sua maioria, homens.