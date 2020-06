Em novo recorde, Goiás registra 34 mortes por covid-19 em 24 horas

Infelizmente altos números do novo coronavírus foram registrados no estado na tarde desta quarta-feira (24/6). Goiás bateu o recorde de mortes por covid-19 e registrou 34 óbitos em apenas 24 horas. Este é o maior número registrado desde o início da pandemia.

Segundo os dados disponibilizados, a maior quantidade de mortes em 24 horas havia sido de 25, registrado no último dia 2 de junho. Entretanto, outras 34 mortes foram contabilizadas hoje, totalizando 363 no estado. Outros 44 óbitos são suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 388 mortes suspeitas nos municípios goianos.

De acordo com os dados de distribuição dos óbitos por município, 64 já confirmaram vítimas fatais, 7 investigam casos suspeitos e 175 não apresentam nenhum registro.

Conforme dados do painel Covid-19, mais de 250 mortes por covid-19, em Goiás, são de vítimas com mais de 60 anos. Os dados são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Em dia de recorde de mortes por covid-19, Goiás tem mais de 1,2 novos infectados

Durante a tarde desta segunda-feira (22/6), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás registrou 1.297 novos casos e 34 mortes por covid-19.

Até o momento, 201 municípios goianos contam com casos confirmados da covid-19. Outros 38 apresentam casos suspeitos e 7 sem nenhum registro.

A SES-GO informa que há 18.926 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 49.451 casos suspeitos estão em investigação e 25.368 já foram descartados.

De acordo com a SES-GO, “os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.”.