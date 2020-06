De acordo com informe epidemiológico divulgado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Goiás tem 149 presos e servidores penitenciários com covid-19.

A ação, no âmbito do sistema prisional goiano, é coordenada pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da DGAP no Enfrentamento ao Coronavírus, sob coordenação do Diretor-Geral de Administração Penitenciária, coronel Agnaldo Augusto da Cruz.

A ação de testagem rápida com a população carcerária do sistema prisional é feita sob coordenação do Comitê, por meio da Gerência de Assistência Biopsicossocial (Geab) da instituição.

Presos e servidores penitenciários com covid-19

Conforme o boletim epidemiológico desta terça-feira (23/6), há 70 presos do sistema prisional goiano com coronavírus. Destes, 11 se encontram recuperados e um está internado. Não foi registrado nenhum óbito entre a população carcerária. Os dados são de testes coletados até às 21h de ontem.

Já em relação os servidores penitenciários, os casos são maiores, totalizando 79 casos confirmados. Além disso, há 54 recuperados, 38 afastados e 13 casos suspeitos ainda em investigação. Não há mortes e internados entre os servidores. Os dados também são de testes coletados até às 21h de terça-feira (23/6).

O cronograma para realização dos testes nas unidades prisionais de todo o Estado segue em elaboração pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da DGAP no enfrentamento ao coronavírus.

Comitê acompanha casos de coronavírus

Além do acompanhamento dos servidores e presos infectados pela doença e disponibilização da testagem rápida, o Comitê estabeleceu diretrizes para os casos suspeitos que possam vir a ocorrer dentro da instituição. Em algumas unidades prisionais de Goiás são fabricadas máscaras de TNT para distribuição aos servidores.

Criado no último dia 19 de março, o objetivo é monitorar, assessorar e coordenar ações que dizem respeito à saúde dos custodiados, dos servidores e a manutenção da ordem e controle da segurança nas unidades prisionais diante das adversidades do momento emergencial de enfrentamento ao coronavírus.