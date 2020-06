Governo prorroga por mais 180 dias ação da Força Nacional em Goiânia

O governo federal prorrogou, por mais 180 dias, o programa “Em Frente, Brasil”, lançado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro em agosto de 2019, para reduzir a violência em cidades consideradas estratégicas. Com isso, as equipes da Força Nacional seguem em serviço em Goiânia e mais quatro capitais dos estados atendidos pelo projeto, sendo Pará, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná.

A portaria, assinada pelo atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, André Luiz de Almeida Mendonça, foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (24/6).

Em dezembro do ano passado o programa já havia sido prorrogado por 180 dias e o prazo venceria neste dia 24 de junho. A prorrogação foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) no Diário Oficial da União do dia 27 daquele mês.

Ação da Força Nacional em Goiânia

No dia 30 de agosto de 2019, foi lançado oficialmente em Goiânia o projeto Em Frente Brasil, que traz um contingente de homens da Força Nacional para auxiliar no combate à criminalidade da capital. O projeto, lançado pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), tinha também o objetivo de expandir para o Entorno do Distrito Federal (DF).

Os 100 militares da Força Nacional atuam nas regiões Oeste e Noroeste da capital, onde os índices de criminalidades são maiores. O foco do projeto é diminuir os homicídios e crimes violentos.

Do total de integrantes da Força Nacional que chegaram em Goiânia, 80 fazem o trabalho de policiamento ostensivo e os outros 20 atuam nas investigações criminais. Eles são deslocados para 20 bairros das regiões oeste e noroeste da capital que possuem índices de criminalidade maiores.

A portaria publicada no Diário Oficial da União autoriza o uso da Força Nacional nos estados especificados, nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).