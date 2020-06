Grande Arraial Goiânia terá versão on-line em 2020

Na segunda-feira (29/6) acontece a 18ª edição do Grande Arraial de Goiânia. Porém, dessa vez a festa será totalmente on-line. Assim, a live será transmitida a partir das 19h30, diretamente do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro pelas redes sociais da Secult Goiânia. A medida foi tomada em decorrência da pandemia da coronavírus.

O Grande Arraial Goiânia on-line, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) da prefeitura de Goiânia terá a presença do músico sanfoneiro Amim Braga e também dos cantores Adalto Bento Leal e Amauri Garcia. Além disso, terá a presença de representantes de quadrilhas juninas de Goiânia: Arrasta Pé, Luar do Sertão, Renascer, Arriba Saia, Junina Grupo Viva e Flor do Cerrado. Assim, terá momentos de danças e um bate-papo mediado pelo presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás (Fequaju GO), Alex Gontijo.

“Estamos preparando um momento comemorativo no Dia de São João para lembrarmos o nosso tradicional Grande Arraial de Goiânia. Infelizmente, o calendário de eventos da Secult está suspenso por conta das orientações das autoridades sanitárias quanto ao isolamento social, mas mesmo assim, de forma on-line, queremos celebrar a data, que normalmente estaríamos em festa na nossa cidade”, ressalta a diretora de políticas e projetos culturais da Secult, Marci Dornelas.

Mais sobre festas juninas

Para acompanhar as festas juninas em casa, o Aproveite a cidade preparou uma matéria sobre kits juninos que estão sendo feitos em Goiânia, por pamonharias e empreendedores. Os pedidos podem ser feitos por aplicativo de delivery. Assim, você pode encomendar, de uma só vez, diversos produtos que remetem às festas junina. Tem pamonha, canjica, curau, milho assado, bem como outras comidas deliciosas.

Para acessar a matéria completa sobre os kits juninos em Goiânia, acesse AQUI!

Serviço – Grande Arraial de Goiânia on-line

Quando: Segunda-feira (29/6), a partir das 19h30

Onde: Facebook e Instagram da Secult Goiânia