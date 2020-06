Homem é preso após tentar matar mulher e agredir ex-sogra, em Anápolis 

Um homem foi preso depois de tentar matar a ex-mulher a facadas e agredir a ex-sogra com chutes, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O crime ocorreu nesta terça-feira (23/6), no bairro Maracanã. O suspeito confessou os crimes e disse ainda que, em 28 de maio, havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava.

De acordo com informações da Polícia Militar, após tomar conhecimento de uma tentativa de feminicídio ocorrida no bairro Maracanã, em Anápolis, uma equipe da força tática foi até o local, onde uma das vítimas relatou que seu ex-companheiro havia tentando lhe matar com golpes de faca.

Além disso, a mulher contou ainda que o ex agrediu com vários chutes a mãe dela, ex-sogra do suspeito. Apesar do ocorrido, ela a mãe não se feriram com gravidade.

Homem confessou ter tentado matar ex-mulher e agredir ex-sogra em Anápolis, diz PM

Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais localizaram e e abordaram o autor das agressões, que confessou ter tentado matar a ex-mulher. O homem também contou que a faca usada no crime estava escondida na casa de sua mãe, também em Anápolis.

Durante a busca na casa, foram encontradas a arma branca e também a tornozeleira eletrônica que ele, detento do semiaberto, usava. O homem relatou aos policiais que rompeu o equipamento de monitoramento no dia 28 de maio.

O suspeito foi preso por tentativa de homicídio e lesão corporal e levado à Central de Flagrantes para as devidas providências. Ele não disse por que teria tentado matar a ex-mulher e também o motivo de agredir a ex-sogra.

Vítimas de violência doméstica

Mulheres vítimas de violência doméstica podem fazer denúncias contra seus agressores em farmácias de Goiás. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) passou a integrar a campanha Sinal Vermelho, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que pretende incentivar as vítimas a denunciarem agressões nas 5 mil farmácias instaladas no estado.

De acordo com as autoridades, basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou o farmacêutico entenda que se trata de uma denúncia e em seguida acione a polícia. Atendentes e farmacêuticos seguirão protocolos preestabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar nos casos.