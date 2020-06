Motociclista morre após batida envolvendo carro na Av. 85, em Goiânia

Um motociclista morreu após se envolver uma batida com um carro de passeio na Av. 85, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (24/6). Após uma batida lateral, o homem caiu da motocicleta e morreu ainda no local.

De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), com base em vestígios encontrados no local, a vítima Felício Filho Cardoso Rosa, de 29 anos, trafegava pela Avenida 85, sentido T-63/Av. Mutirão, conduzindo a motocicleta Honda/CG150 FAN, cor preta.

O condutor do carro Nissan/March 16SL, de cor vermelha, identificado pelas inicias A.H.H, de 33 anos, seguia na mesma avenida e sentido, na pista central. No trecho do acidente, ele realizou manobra para trafegar pela pista da esquerda, momento em que ocorreu a batida lateral entre os veículos.

Com o impacto, Felício Filho caiu na pista de rolamento, no sentido contrário da Av. 85. O Corpo de Bombeiros (CBMGO) foi acionado para prestar os socorros, mas o motociclista morreu ainda no local do acidente.

Ainda conforme informações da Dict, o motorista do carro, após acionar o socorro, permaneceu no local. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para embriaguez ao volante.

Acidente mata motociclistas em Goiânia

Na manhã da última segunda-feira (22/6), a Dict disponibilizou imagens de câmeras de monitoramento de um acidente que ocorreu no último sábado (20), que vitimou dois motociclista, em Goiânia.

As vítimas, Artur Pereira Silva, de 18 anos, e Alfredo Marques Galvão Neto de 28 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.Os óbitos foram constatadoa pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme registrado pelas câmeras, o acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. Os dois motociclistas seguiam pela mesma avenida, mas em sentidos opostos e, em determinado momento, bateram de frente.