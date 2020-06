Pais de Cristiano Araújo publicam homenagens nos 5 anos da morte do cantor

Os pais do cantor Cristiano Araújo, João Reis e Zenaide Melo, usaram suas redes sociais para publicar homenagens no dia em que a morte do filho completa cinco anos nesta quarta-feira, 24.

“Se eu tivesse o poder de ficar um dia sem lembranças essa data seria eternamente esquecida da minha memória”, escreveu seu pai .

Já a mãe de Cristiano Araújo postou : “Hoje está fazendo cinco anos que não vejo meu filho. Foi embora com sua princesinha deixando muita dor e saudades. Vou me acostumando, sempre conectada com ele, e levando minha vida. Mas a saudade dói muito”.

Cristiano Araújo morreu em 24 de junho de 2015, após um acidente de carro, assim como sua namorada. Seu empresário e o motorista, que também estavam no carro, ficaram feridos. O cantor foi enterrado em Goiânia sob aplausos. Em 2018, o motorista foi condenado pelo crime de homicídio culposo e teve pena de dois anos e sete meses em regime aberto decretada na Justiça.