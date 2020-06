PMGO e de SP prendem 17 pessoas por venda de bebidas alcoólicas falsificadas

As Polícias Militares de Goiás (PMGO) e de São Paulo (PMSP) prenderam 17 pessoas em flagrante, suspeitas de integrarem um esquema de falsificação e venda de bebidas alcoólicas. Segundo as apurações, o grupo adquiria cerveja da marca “Espoller”, no Paraná, e trocava por rótulos de marcas como Antártica, Skol Puro Malte e Brahma Duplo Malte. Os produtos adulterados eram vendidos em vários estados.

De acordo com a corporação, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) realizavam patrulhamento pelo setor Jardim Paulista, em Nova Glória, interior de Goiás, quando visualizaram duas pessoas em atitudes suspeitas ao lado de uma caminhonete de cor branca.

Os PMs fizeram a abordagem e durante a busca veicular encontraram uma caixa de cerveja com os rótulos adulterados. Ainda conforme a ocorrência, em um fundo falso sob o painel do veículo foi encontrada uma pistola da marca cal .380, com 11 munições intactas.

Motorista confessou ter esquema de venda de bebidas alcoólicas falsificadas

Questionado pelos policiais, o motorista do veículo afirmou ser o proprietário da arma e disse ainda que mantinha, pro vários anos, a prática de adulteração de bebidas, tendo sido preso várias vezes pelo mesmo crime.

O homem afirmou também que comercializa a bebida adulterada em vários estados como São Paulo, Paraná, Goiás entre outros. De acordo com informações da PMGO, ele relatou ainda que comprava a cerveja “Espoller” no estado do Paraná no valor de R$ 45 a caixa e trocava os rótulos por de marcas como Antártica, Skol Puro Malte e Brahma Duplo Malte. A caixa era revendida pelo valor de R$ 110.

Por mês, segundo o suspeito, o lucro era de R$ 100 mil.

Galpão onde bebidas alcoólicas eram falsificadas ficava em SP

Aos PMs, o homem passou o endereço de um galpão em Ibaté, São Paulo. O GPT fez contato com a Polícia Militar paulista, repassando as informações a respeito do local e das pessoas que lá estariam trabalhando.

No local foi encontrado uma grande quantidade de bebidas falsificadas, rótulos, tampas e demais apetrechos, além de dois caminhões utilizados no transporte e várias pessoas que estavam trabalhando “na linha de produção”. Ao todo, 17 pessoas foram presas em flagrante.

Foram apreendidas 616 caixas de Brahma (falsificadas); 279 caixas de Skol (falsificadas); 290 caixas de Antártica Original (falsificadas); 223 caixas sem rótulos, com as tampas de Antártica Original (em processo de falsificação); além de centenas de caixas de cerveja que seriam falsificadas.