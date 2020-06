Prefeitura de Trindade confirma mais duas mortes por coronavírus

A Prefeitura de Trindade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), confirmou mais duas mortes por coronavírus nesta terça-feira (23/6). De acordo com informe epidemiológico, já são 9 vítimas fatais em decorrência da doença. No boletim desta segunda-feira (22/6), havia o registro de sete óbitos.

O relatório ainda aponta que há 219 casos confirmados na cidade, sendo que 159 pacientes já se encontram recuperados. Das confirmações, somente 51 continuam ativos, onde 38 estão em isolamento domiciliar e 13 internados, sendo sete em enfermaria e seis em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento, 560 pessoas foram testadas na cidade, onde 299 tiveram resultado negativo. Outros 42 pacientes ainda aguardam resultados dos exames.

Prefeitura de Trindade publica decreto com medidas restritivas para evitar disseminação do coronavírus

Na noite desta terça-feira (23/6), a prefeitura divulgou um decreto que dispõe sobre a limitação de atividades que impliquem em aglomeração de pessoas para lazer e turismo religioso.

O objetivo é combater a disseminação da covid-19 em tempos da romaria cancelada. O documento detalha medidas restritivas emergenciais, que tem vigência de 26 de junho 6 de julho de 2020.

De acordo com a resolução, fica proibido o funcionamento de restaurantes, sanduicheiras, pizzarias, pamonharias, lanchonetes, açaíterias, sorveterias, pit dogs, distribuidoras, bares, pesque-pagues e similares. A comercialização somente poderá ser feita por meios de canais eletrônicos, de delivery, drive-thru, retirada e entrega rápida.

O decreto ainda proíbe o funcionamento de hotéis, pousadas e estabelecimentos congêneres. Também está vedada a abertura de parques municipais, feira de domingo e Carreiródromo nos dias 28 de junho e 05 de julho.

Conforme previsto no decreto, caso a medida seja descumprida pelos estabelecimentos, serão aplicadas punições previstas no Código de Posturas Municipal, inclusive com a interdição das atividades nos setores comercial, industrial e de serviços.

Para conter a disseminação, ainda serão instaladas barreiras sanitárias nas vias de entrada do município de Trindade.