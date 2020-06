Vereadores criam comissão para investigar UTIs privadas de Goiânia

Após um intenso debate sobre a questão, um grupo de vereadores da Câmara de Goiânia criou, na última terça-feira (23/6), uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) que tem como objetivo investigar o sistema de oferta e ocupação de leitos de enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com covid-19 nos hospitais privados de Goiânia.

O requerimento da CEI foi apresentado pelo vereador Paulo Daher, do PMN, que pertence ao grupo de parlamentares favoráveis à investigação. Ele ocorreu no dia seguinte ao envio de ofícios por parte da presidência da Casa para que a Associação dos Hospitais Privados de Açta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) divulguem informações e dados sobre a quantidade de leitos existentes.

A criação da CEI acabou expondo uma divisão da Câmara. O vereador Wellington Peixoto, do DEM, que também é líder do prefeito Iris na Casa, chegou a afirmar que sua assinatura no requerimento ocorreu de forma pessoal, e não como líder do prefeito.

Enquanto UTIs privadas serão investigadas, UTIs do Estado seguem com alta taxa de ocupação

Na tarde da última terça-feira (23/6), Goiás atingiu mais de 85% da taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com covid-19. Com ocupação de 82%, apenas 18 leitos estão disponíveis nos hospitais sob gestão do Estado, sendo eles o HCamp, Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol), Hospital Estadual de Urgências de Trindade (Hutrin) e Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Huana).

Na enfermaria a taxa de ocupação é 52.24%. Há 64 leitos disponíveis e 59 a serem implantados. De modo geral, os leitos destinados a pacientes infectados pelo novo coronavírus estão com taxa de ocupação em 65.55%; entre enfermeira e UTI, o estado conta ao todo com 82 vagas disponíveis.

No último dia 17, Goiás tinha 71,15% de taxa de ocupação dos leitos. Foi um crescimento de 11% dentro de um prazo de seis dias. Na ocasião, de 104, estavam disponíveis 30 vagas nos quatro hospitais sob gestão estadual.

Quanto aos leitos de enfermaria para pacientes com covid-19, Goiás contava com 54 vagas disponíveis. A taxa de ocupação era de 55,74%. Todos os dados constam na plataforma Covid-19, do governo estadual.