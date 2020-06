Aruanã tem 3 casos de covid-19 e 30 contatos de pacientes isolados

A prefeitura de Aruanã, interior de Goiás, já confirmou três casos de covid-19 na cidade. Segundo boletim epidemiológico, publicado na noite desta quarta-feira (25/6), ao todo, foram notificados 19 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 16 foram descartados.

Ainda conforme o documento, no momento, Aruanã não tem casos suspeitos da doença em investigação. Também não há registro de mortes causadas pela covid-19. No boletim consta que dos três casos confirmados, 30 contactantes, que são os familiares e pessoas próximas desses pacientes, estão em isolamento domiciliar.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tanto os pacientes quanto os contatos isolados são monitorados pelas equipes de saúde.

Temporada do Rio Araguaia, em Aruanã, é cancelada de decreto aplica multas por descumprimento

A Prefeitura de Aruanã antecipou a validade do decreto que proíbe atividades ao longo do Rio Araguaia; o documento passou a valer no dia 18 de junho, sob pena de multa que pode variar de R$ 1 mil a R$ 500 mil. A data prevista para que o documento entrasse em vigor era 1º de julho.

“Nesse momento estamos travando uma incansável luta contra a COVID-19. Precisamos ter consciência e sabedoria para que futuramente possamos compartilhar boas histórias. Sendo assim, apenas moradores estão autorizados a entrarem na cidade.⁣⁣ Os turistas serão sempre bem-vindos em nossa cidade, mas nesse momento: fiquem em casa!”, escreveu a prefeitura.

De acordo com o decreto, feito pelo Governo de Goiás, fica proibida a realização de quaisquer atividades que impliquem em aglomeração de pessoas para lazer e turismo na grande região do Rio Araguaia, incluindo os trechos do Rio Araguaia e seus afluentes.

Segundo o documento, é proibida a realização de acampamentos; a realização de eventos como shows musicais, festas em geral e outros, tais como caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, corridas, realização de espetáculos, dentre outros que possam promover a aglomeração de pessoas; o uso coletivo de beiras de rios, cachoeiras e praias formadas no Rio Araguaia e seus afluentes; e a instalação e/ou o funcionamento de estruturas temporárias ou precárias de restaurantes, bares, banheiros, pontos de apoio e quaisquer suportes de atendimento a turistas e usuários em praias, beiras de rios e cachoeiras.