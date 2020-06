Caiado mantém Rodney Miranda na SSP; PC descarta acusações

Afastado no início do mês por denúncias de corrupção, Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP), permanecerá na pasta. A decisão de manter o secretário foi confirmada por Ronaldo Caiado, cujo primo causou polêmica ao ter um áudio vazado acusando Miranda de desvio de verba do Corpo de Bombeiros.

Uma nota do Governo de Goiás divulgada no dia 8 deste mês informou que Miranda havia pedido afastamento do cargo de secretário da Segurança Pública, e assim permanecia desde então. Chamado de “moleque” e “covarde” por Jorge Caiado, que é primo do governador, Miranda também foi acusado por ele de grampear seu telefone ilegalmente e de desviar R$ 1 milhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

Entretanto, a Polícia Civil concluiu após averiguação que o depoimento e as acusações do primo do governador “não trouxeram nenhum elemento, ou um mínimo indício indicativo dos crimes citados”. Em uma coletiva realizada nesta quinta-feira (25/6), o delegado-geral da Polícia Civil, Odair José Soares, declarou que “no que tange ao recebimento de valores do Corpo de Bombeiro, foi limitado a dizer que apenas ouviu comentários sem declinar ninguém, ou a fonte, ou até mesmo a finalidade dos referidos pagamentos”.

“Com relação a suposta interceptação telefônica ilegal o denunciante argumentou que estava desconfiado que seu telefone estaria interceptado, mas apenas por estar apresentando eco e ruídos”, completou o delegado.

Relembre a crise enfrentada por Rodney Miranda na SSP

No início deste mês, em um áudio vazado, Jorge Caiado, primo do governador de Goiás, acusou Rodney Miranda de ter grampeado seu telefone e de ter desviado verba pública. O, até então, secretário de Segurana Pública, chegou a ser convocado na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para se explicar.

Na mensagem, Jorge Caiado diz que o secretário da SSP teria desviado o valor de R$ 1 milhão do Corpo de Bombeiros. Além disso, Jorge diz ainda que Rodney teria grampeado seu telefone ilegalmente para investigá-lo.

Veja trechos transcritos do conteúdo do áudio abaixo:

“O senhor tem que largar de ser cabra safado, sem vergonha. Você não vem querer grampear telefone meu, não sou bandido, sou homem de respeito, seu f* da p*. Você está querendo explodir o governo do Ronaldo Caiado, entendeu? Eu não admito, não aceito. Eu te quebro sua cara, seu moleque safado. Você que pegou dinheiro aí do governo, R