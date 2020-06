Enfermeira aposentada morre vítima da covid-19 em Inhumas

Uma enfermeira aposentada morreu vítima da covid-19 em Inhumas, a 47 quilômetros de Goiânia. Essa é a segunda morte causada pela infecção do novo coronavírus na cidade. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Inhumas, na manhã desta quinta-feira (25/6), por meio de nota.

O texto diz que Neuza Vieira da Silva contribuiu, por muitos anos, em prol da Comunidade do Povoado de Santa Amália, na região. A nota não traz especificações quanto ao tempo de internação da enfermeira, idade e como ela teria contraído a doença.

Leia na íntegra:

É com pesar e tristeza em nossos corações que comunicamos O segundo óbito por COVID-19 em Inhumas. A senhora Neuza Vieira da Silva. Neuza, era enfermeira aposentada do município e trabalhou por diversos anos em prol da Comunidade do Povoado de Santa Amália (Km 60). A Prefeitura de Inhumas lamenta esta grande perda e se solidariza com os familiares neste momento de dor e sofrimento.

Casos de covid-19 em Inhumas

De acordo com boletim epidemiológico divulgado na noite desta quarta-feira (24), Inhumas registrava 176 casos positivos de covid-19. Desse total, segundo o informe, 76 já estão recuperados da doença, 91 seguiam em tratamento em isolamento domiciliar e seis estavam internados. Até a data, a cidade tinha apenas uma morte confirmada.

Inhumas investiga outros 34 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O município tem 55 bairros afetados pelo vírus. Veja abaixo a lista e a relação de casos em cada um deles: