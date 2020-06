Fica 2020, que será on-line, abre inscrições para filmes de todo o mundo

A partir do dia 1º de agosto estão abertas as inscrições para filmes de temática ambiental, produzidos em todo o mundo, para concorrer à 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2020), que será on-line. O festival é um dos mais importantes eventos culturais do estado e referência no Brasil e no mundo.

As inscrições vão até o dia 5 de agosto, e poderão ser feitas pelo site oficial do festival, cujo regulamento já está disponível. A ficha de inscrição poderá ser acessada apenas a partir do dia 1º. Assim, para concorrer à seleção da Mostra Competitiva, os filmes inscritos devem ter sido lançados a partir do dia 1º de janeiro de 2016, e não podem ter sido selecionados em edições anteriores.

O Fica 2020

O Fica 2020 será on-line e realizado entre os dias 5 e 11 de outubro, com edição excepcional, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. Dessa maneira, toda programação do evento será transmitida pelas plataformas digitais do festival. Assim, abrirá um novo formato, porém, priorizando a qualidade do festival.

Além das mostras competitiva e paralela, haverá também palestras e mesa de debates. Além disso, oficinas, laboratório goiano e fórum sócio ambiental, promovidos por meio de ferramentas digitais. No palco do Cine Teatro São Joaquim, na histórica Vila Boa, sede do Fica, serão realizados shows regionais e locais, por meio de lives. Ademais, o Teatro Goiânia, na capital, também irá receber apresentações do evento.

A seleção das obras será feita por um júri especializado. Ele será composto por cinco membros, que selecionarão, dentre as inscritas, as obras que participarão da Mostra Competitiva. Também podem participar das eventuais mostras paralelas de caráter competitivo, que se enquadrem nos critérios do regulamento do festival. A lista dos selecionados será publicada no site do festival até 10 de agosto de 2020. Esse prazo será prorrogável a critério da organização do festival.

Neste novo formato, a premiação do Fica 2020, que soma R$ 185 mil ao todo, também terá um diferencial. Dessa maneira, serão pagos valores para as mostras competitivas e também o pagamento do prêmio denominado José Petrillo, em forma de taxa de seleção, para cada filme escolhido nas mostras competitivas. Tal decisão se coloca no sentido de amenizar o impacto da crise. Assim, segundo a organização, uma maior quantidade de filmes será contemplado com recursos, já que irá dispersar o dinheiro no mercado.

Referência mundial

A realização do 21º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2020) se sustenta, segundo os organizadores, “na importância de dar continuidade a este relevante projeto cultural que vem proporcionando e valorizando a aproximação do cinema às questões ambientais, e ampliando o intercâmbio cultural entre profissionais locais, nacionais e internacionais”.