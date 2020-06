Funcionário que furtava loja de som automotivo desde 2019 é preso, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na última quarta-feira (24/6), um funcionário suspeito de cometer uma série de furtos na loja de som automotivo onde trabalhava, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O indivíduo confessou que furtava baterias estacionárias desde o ano passado, subtraindo os produtos da loja e revendendo a terceiros.

Segundo a PMGO, após o recebimento de uma denúncia dando conta da utilização de várias baterias estacionárias furtadas em uma loja de som automotivo no Setor Leste Vila Nova, a equipe se deslocou até o endereço indicado para realizar a devida averiguação.

Já no estabelecimento, os policiais militares entraram em contato com representantes de segurança das empresas Oi e Vivo, os quais possuem aparelhos específicos que permitem rastrear cada bateria furtada nas respectivas empresas. Ao serem realizadas as conferências, foi possível identificar o ano de fabricação, número de série e nota fiscal. Foi então que os policiais confirmaram que 19 baterias eram furtadas.

A bateria estacionária foi projetada para oferecer quantidade constante de corrente por um longo período de tempo, além de poder ser descarregada completamente diversas vezes são utilizadas sistemas de Telecomunicações, Energia Eólica e Fotovoltaicas, Iluminação Pública e privada, Trânsito, Nobreaks, monitoramento remoto, centrais telefônicas, segurança e alarmes, Caixas eletrônicos, entre outros, ou qualquer aplicação que demande uma corrente moderada por mais tempo.

Funcionário de loja de som automotivo praticava furtos desde o ano passado

Ainda conforme a Polícia Militar, através do depoimento de uma testemunha que trabalha na empresa de vigilância privada responsável pela loja de som automotivo, foi possível identificar o possível autor e o veículo utilizado por ele.

Diante dos fatos, a equipe efetuou a abordagem ao funcionário indicado como autor, que confessou o furto das baterias, bem como de outras nove, algumas já vendidas. O homem confessou ainda que os furtos ocorriam desde o ano de 2019.

O funcionário e o proprietário foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram apresentados á autoridade policial para fins de tomada dos procedimentos cabíveis.