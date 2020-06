Goiânia e Aparecida confirmam 546 casos de covid-19 em um dia

Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, confirmaram juntas, em um dia, 546 novos casos de covid-19. Os dados constam nos boletins epidemiológicos das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), divulgados nesta quarta-feira (24/6).

De acordo com a SMS de Aparecida de Goiânia, foram confirmados 150 casos da doença nesta quarta-feira (24). Já Goiânia, em um prazo de 24 horas, registrou 396 diagnósticos positivos para a covid-19.

Casos de covid-19 em Aparecida passam de 2 mil

Com os novos casos confirmados, Aparecida de Goiânia soma 2.020 moradores infectados pelo novo coronavírus. Desse total, de acordo com o boletim, 1.141 já estão recuperados. O município tem 33 mortes.

Ainda segundo o documento, no momento, 842 pessoas estão em tratamento contra a doença, sendo 803 estão em isolamento domiciliar e 39 estão internados. Quatro óbitos suspeitos estão em investigação.

Até as 17 horas desta quarta-feira, o município coletou mais de 15,1 mil amostras de material para realização de testes de diagnóstico de coronavírus. Os exames são do tipo RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para esse diagnóstico.

Goiânia chega perto de 6 mil casos de covid-19

Goiânia, com as 396 confirmações, acumula 5.957 casos confirmados da covid-19. Do total, segundo a SMS da capital, 4.737 já se recuperaram totalmente da infecção. O número corresponde a 80% dos infectados, desde o início da pandemia, em março deste ano.

Ainda de acordo com os dados da pasta, 190 pacientes seguem internados, enquanto outros 896 infectados permanecem em isolamento domiciliar. Goiânia tem, até o momento, 134 mortes confirmadas entre moradores da capital.

Desde o início da pandemia, 538 pacientes foram internados com a doença na capital. O número representa 9% dos casos registrados. Do total de pacientes que precisaram de assistência nas unidades de saúde, 272 foram transferidos para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A maioria dos casos de infecção pelo novo coronavírus, ainda segundo a SMS, está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%).