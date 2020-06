Goiás tem 21 mortes por covid-19 em 24h e passa de 20 mil infectados

Durante a tarde desta quinta-feira (25/6), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás registrou 21 mortes por covid-19 e passou de 20 mil infectados.

Até o momento, segundo a SES-GO, há 20.116 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 51.507 casos suspeitos estão em investigação e 26.525 já foram descartados. Nas últimas 24 horas, houve 1.190 novas infecções.

De acordo com a SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”.

Goiás tem quase 400 mortes por covid-19

Do total de casos confirmados, há 384 óbitos, outros 41 óbitos são suspeitos e estão em investigação. Já foram descartadas 401 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Conforme com os dados de distribuição dos óbitos por município da plataforma covid-19, 66 já confirmaram vítimas fatais, 7 investigam casos suspeitos e 176 não apresentam nenhum registro.

Nesta quarta-feira (24/6), Goiás registou o recorde de mortes em 24 horas, com 34 óbitos. Segundo os dados disponibilizados, a segunda maior quantidade de mortes em um dia foi registrada no último dia 2 de junho, com 25 novos óbitos.

De acordo com a SES-GO, os dados são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Municípios goianos com contaminados

Até o momento, de acordo com dados da plataforma covid-19, do governo estadual, 203 municípios goianos já confirmaram casos de coronavírus, outros 37 investigam suspeitas. Apenas seis cidades não tem registros da doença, sendo: