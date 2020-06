Homem é preso ao tentar furtar R$ 15 mil em fiação de galpão, em Aparecida

Um homem foi preso em flagrante furtando fiação elétrica de um galpão em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, na noite deste quarta-feira (24/6). O prejuízo estimado, caso o homem tivesse conseguido levar o material, seria de R$ 15 mil.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 41º BPM flagraram um homem, de 34 anos, dentro de um galpão na Rua Itu, na Vila Brasília, separando a fiação elétrica.

Homem tentava furtar toda a fiação de galpão em Aparecida de Goiânia, diz PM

Ainda segundo a ocorrência, ele tentava levar toda a fiação elétrica do galpão. De acordo com o proprietário do imóvel, o prejuízo seria de aproximadamente R$ 15 mil, caso o suspeito conseguisse subtrair o material.

Ao ser preso, o suspeito confessou que havia praticado outros furtos na região. Ele, que estava com um alvará de soltura, foi conduzido para a 1ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia.

Homens furtam 750 metros de fiação elétrica em chácara

Em fevereiro deste ano, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender uma ocorrência onde criminosos furtaram cerca de 750 metros de fio em uma chácara de Formosa.

Conforme informações, um idoso de 64 anos, morador do Setor Primavera, acionou a polícia afirmando que teria sido vítima de um furto em sua chácara, localizada no Setor Sul.

Diante disso, os militares foram até a chácara, onde foram informados que pessoas não identificadas entraram na sua propriedade e furtaram cerca de 750 metros de fiação da rede de energia do imóvel.

Furto de fiação na BR-153

Em Goiânia, dois homens foram presos pela PMGO na BR-153, em Goiânia, ao serem flagrados roubando fiação elétrica da iluminação de um trecho do rodovia.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois suspeitos, um de 37 e o outro de 47 anos, foram flagrados tentando extrair a fiação no quilômetro 495 da BR-153, entre o Aeroporto Santa Genoveva e o Rio Meia Ponte, em Goiânia.