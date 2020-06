Irmã de detento é presa com drogas em biscoitos no presídio de Trindade

A irmã de um detento foi presa, nesta quarta-feira (24/6), ao tentar entrar com drogas escondidas em biscoitos no presídio de Trindade, na Região Metropolitana da capital.

A interceptação aconteceu no momento que os alimentos foram deixados na cobal – dia em que familiares e amigos entregam alimentos e produtos de higiene para serem repassados aos custodiados do local.

Como aconteceu o flagrante da irmã de detento que foi presa com drogas em biscoitos no presídio de Trindade

De acordo com a direção da unidade prisional, que integra à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante foi feito por agentes plantonistas no momento da revista dos itens deixados.

Os servidores interceptaram a entrada de quatro porções de substância análoga à maconha e duas de substância aparentemente cocaína. Os ilícitos estavam escondidos em pacotes de biscoitos, que foram deixados pela irmã de um custodiado que cumpre pena no local por diversos crimes, dentre eles roubo.

Diante dos fatos, a jovem, de 24 anos, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. Os materiais foram apreendidos e estão à disposição das autoridades policiais competentes para os fins legais, na forma da lei.

Em Luziânia, mulher foi detida pela mesma prática

Uma mulher foi detida no último dia 27 de maio ao tentar entregar drogas em biscoito no presídio de Luziânia. A interceptação aconteceu no dia de entrega particular de alimentos e materiais de higiene aos presos do local.

O flagrante aconteceu no momento da revista aos mantimentos deixados pela mulher, irmã de um preso que cumpre pena por lesão corporal. As drogas, sendo maconha e cocaína, foram encontradas escondidas em biscoitos de polvilho.

Segundo apuração preliminar direção da CPP, seriam entregues para outros dois custodiados do estabelecimento penal, que respondem por roubo e tráfico de entorpecentes.

A direção da CPP de Luziânia abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos destinatários dos ilícitos, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP).

Diante dos fatos, a mulher envolvida foi levada para Delegacia de Polícia Civil do município para as providências legais necessárias.