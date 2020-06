Mãe e filha são presas suspeitas de matar catador de recicláveis, em Goiás

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), prendeu mãe e filha, de 38 e 23 anos, respectivamente, suspeitas de matar catador de recicláveis, em Valparaíso de Goiás.

Conforme informações, as duas tiveram os mandados de prisão preventiva decretados pela justiça por serem investigadas em inquérito policial pela prática de homicídio qualificado. Elas foram presas nesta quarta-feira (24/6) no bairro Jardim Marília, em Luziânia.

O homem era muito conhecido na cidade onde morava, pois andava pelas ruas com uma bicicleta enfeitada, o que chamava bastante atenção. O crime teria sido motivado por causa de R$ 2,00 que a vítima se recusou a dar às agressoras.

A investigação do caso da mãe e filha suspeitas de matar catador de recicláveis, em Goiás

De acordo com a investigação, em novembro do ano passado, as suspeitas teriam agredido a vítima gravemente no Parque Rio Branco, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima, que é catador de recicláveis, era muito conhecida na cidade, pois sempre andava com uma bicicleta enfeitada. A mãe e a filha moravam no mesmo bairro.

No dia do crime, as supostas autoras abordaram a vítima pedindo a quantia de R$ 2,00 reais. Entretanto, o homem se recusou a dar o dinheiro afirmando que elas comprariam drogas. Neste momento começaram as agressões.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi agredido com socos, pontapés e até mesmo com a própria bicicleta. Bastante ferido e com medo de represálias por parte das autoras e seus familiares, o homem demorou a procurar o atendimento médico necessário. Por esse motivo, não resistiu e acabou morrendo no dia 19 de fevereiro deste ano. O crime causou revolta aos moradores da cidade.

Com o cumprimento da prisão, o inquérito policial deve ser concluído nas próximas semanas e as supostas autoras, indiciadas por homicídio.