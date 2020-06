Anitta é internada com trombose em hospital no Rio de Janeiro

Anitta assustou os fãs nesta quinta-feira, 25, ao dar entrada a um hospital da Rede D’Or, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada com trombose. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, ela passa bem, mas deverá permanecer em observação.

“Eu tive uma trombose, que já começou a ser tratada. Quem sabe o que é essa doença, sabe o perigo. Então, sem ‘vibe’ ruim, gente! Estou bem, está tudo certo”, declarou Anitta no perfil oficial no Instagram.

O quadro de saúde dela é reversível com o tratamento adequado. Segundo a própria cantora, a alta deve ser liberada ainda nesta sexta-feira, 26. Ainda do hospital, Anitta lembrou os fãs que lança música nova, Desce pro Play, com MC Zaac e Tyga.