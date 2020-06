Aparecida de Goiânia tem mais de 360 profissionais da saúde com covid-19

Das 2.180 pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aparecida de Goiânia, 365 são profissionais da saúde. Os dados constam no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O relatório também mostra que do total de casos, 1.235 já estão recuperados da doença causada pelo novo coronavírus.

Nesta quinta-feira (25/6), um homem de 46 anos morreu em decorrência da infecção e se tornou a 34ª vítima fatal da doença em Aparecida de Goiânia. Segundo o boletim, ele apresentava comorbidades prévias agravantes da covid-19 e estava internado.

Em tratamento, no momento, são 907 pessoas. Do total, 865 estão em isolamento domiciliar.

Profissionais da saúde com covid-19 em Aparecida de Goiânia, conforme boletim

No boletim, Aparecida de Goiânia registra 365 profissionais da saúde infectados com a covid-19. Não há especificação sobre quantos deles estão na ativa ou quantos já se recuperaram da doença.

O documento mostra ainda que, do total de moradores infectados, 445 apresentam comorbidades prévias. A maioria dos casos são de mulheres, sendo 1.151 do total de registros. São 1.029 homens diagnosticados com a doença na cidade.

Veja abaixo o número de infectados de acordo coma faixa etária:

Até 5 anos de idade – 35

De 6 a 9 anos de idade – 27

De 10 a 19 anos de idade – 112

De 20 a 29 anos de idade – 472

De 30 a 39 anos de idade – 589

De 40 a 49 anos de idade – 454

De 50 a 59 anos de idade – 285

De 60 a 69 anos de idade – 126

De 70 a 79 anos de idade – 49

De 80 ou mais – 31

Aparecida de Goiânia entra em cenário amarelo e fecha comércio aos domingos

Diante do crescimento de casos na cidade, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia decidiu fechar totalmente os comércios aos domingos. Podem funcionar somente supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis e delivery de alimentos.

Caso o município continue com aumento de casos e entre no cenário laranja, de risco alto, o comércio passa a fechar duas vezes por semana aos sábados, a partir das 13h e aos domingos o dia inteiro, com exceção dos serviços de Saúde de urgência e emergência, supermercados, postos de combustíveis e farmácias.