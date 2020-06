“Desculpa, mas é a verdade”: diretor de hospital de Goiânia desabafa sobre covid-19

Em um áudio que está circulando nas redes sociais, o diretor de um hospital de Goiânia faz um desabafo e um alerta quanto à gravidade do cenário da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na capital. Segundo o gestor, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade se esgotaram completamente de um dia para o outro nesta semana, e que se providências não forem tomadas o “pior pode acontecer”.

O áudio atribuído a Hugo Frota, diretor do Hospital São Francisco de Assis, localizado no Setor Aeroporto, em Goiânia, teve sua veracidade confirmada por seu filho a um jornal local. Nele, Frota dá informações sobre a atual situação do hospital gerido por ele e demonstra preocupação com o avanço da covid-19 em Goiás.

Segundo o diretor, a unidade hospitalar está com sua capacidade de leitos de UTI lotada e tem profissionais de seu quadro de funcionários infectados pelo Sars-CoV-2. “Os números no ambulatório tem aumentado 20, 30 casos por dia. De ontem (24/6) para cá, o hospital nosso, o Hospital São Francisco esgotou os leitos de UTI. E drasticamente, nós estamos com cinco médicos nossos hoje com covid, sendo um com covid grave, e com 32 funcionários nossos com covid”, revela.

Frota deixa claro seu posicionamento favorável ao fechamento temporário das atividades não essenciais no estado como meio de interromper o avanço do coronavírus, e diz esperar uma solução rápida para o problema. “Eu espero que vocês tomem as providências para que não ocorra o pior com vocês e com a família de vocês”, diz.

Em tom sério, o diretor finaliza: “Desculpa falar isso e alarmar vocês, mas é a verdade que tenho hoje, dentro do hospital onde eu trabalho”.

O avanço da covid-19 exposto por diretor de hospital de Goiânia

Na última quinta-feira (25/6), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um informe epidemiológico atualizando os dados do novo coronavírus no estado. Em apenas 24 horas, Goiás registrou 21 mortes por covid-19 e passou de 20 mil infectados.

Até o momento, segundo a SES-GO, há 20.116 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Outros 51.507 casos suspeitos estão em investigação e 26.525 já foram descartados. Nas últimas 24 horas, houve 1.190 novas infecções.