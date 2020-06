Em 10 dias, Goiás registra mais de 170 mortes por coronavírus

Até o momento, o estado tem mais de 20 mil infecções pela covid-19, os óbitos já passam de 400, segundo dados da plataforma Covid-19, do governo estadual. Diante deste cenário, somente nos últimos 10 dias, mais de 170 mortes por coronavírus foram confirmadas em Goiás.

Desde o início do mês de junho, altos números da doença começaram a ser registrados em Goiás, tanto de infectados, quanto de mortos. No início do mês, já havia o registro de mais de 400 infecções diárias, nos últimos dias os números já chegaram a mais de 2 mil em 24 horas.

Levando em consideração os últimos dez dias de junho, 173 mortes foram contabilizadas no estado. No dia 15 de junho houve o recorde de infecções diárias desde o início da pandemia, registrando 2.350. Neste dia, o estado registrou 15 mortes por covid-19.

No dia 16, ainda com altos números, foram confirmadas 20 mortes e 1.259 contaminações. Nos dias 17 e 18 houve a mesma quantidade de mortes diárias, 9. Somados, os casos de infecções dos dois dias são de 1.803. Os outros dias:

Dia 19 de junho: 17 mortes e 824 casos diários

Dia 20 de junho: 14 mortes e 859 casos diários

Dia 21 de junho: 8 mortes e 696 casos diários

Dia 22 de junho: 8 mortes e 967 casos diários

Dia 23 de junho: 18 mortes e 917 casos diários

O recorde de mortes por coronavírus em Goiás

Na última quarta-feira (24/6), foi registrado o recorde de mortes por coronavírus em Goiás, chegando a 34 em apenas 24 horas. Neste dia, 1.297 novos casos foram confirmados, totalizando 18.926 no estado.

Nesta quinta-feira (25/6), 1.190 infectados e 21 mortos entraram nos registros do governo estadual. Os dados são de boletins da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.