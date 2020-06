Em 24 horas, 84 presos de Goiás testam positivo para covid-19

De acordo com informe epidemiológico divulgado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), nesta quinta-feira (25/6), em apenas 24 horas, 84 presos de Goiás testaram positivo para covid-19.

Segundo boletim da última quarta-feira (24/6), havia 71 presos contaminados com a doença, mas o número mais que dobrou em um dia, totalizando 156 detentos com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em relação aos recuperados, o número se mantém dentro do mesmo período, sendo 12.

Os dados apontam que dois presos necessitaram de internação devido complicações da doença. Um deles já se recuperou e retornou ao presídio, o outro evadiu-se da unidade de saúde.

Preso com coronavírus foge da unidade de saúde

Um detento, de 35 anos, fugiu do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) na madrugada da última terça-feira (23/6). O preso cumpre pena na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, e estava sob escolta de dois servidores.

Após apresentar sintomas de covid-19, o preso foi internado no último dia 15 para realização de exames. O diagnóstico da doença saiu dois dias depois. A unidade de saúde confirmou a fuga do detento, que saiu por uma janela da enfermaria onde estava em isolamento.

Além dos presos de Goiás que testaram positivo para covid-19, servidores penitenciários também foram contaminados

A DGAP começou nesta semana a divulgar os números de covid-19 no sistema prisional goiano. Até o momento, 85 servidores testaram positivo para a doença. Em relação ao último boletim, 4 novos casos foram registrados na categoria em 24 horas.

Conforme os dados, 57 servidores já se encontram recuperados, 41 estão em quarentena e 13 casos suspeitos em investigação. Não há registro de mortes ou internações.

A ação de testagem, no âmbito do sistema prisional goiano, é coordenada pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da DGAP no Enfrentamento ao Coronavírus.