Funcionário é detido suspeito de furtar, pela 5ª vez, hipermercado em Goiânia

Um funcionário foi detido em flagrante suspeito de furtar produtos do hipermercado onde trabalha, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PMGO), essa já teria sido a quinta vez que ele e um comparsa, que também foi preso, teriam furtado o estabelecimento.

Ainda conforme a corporação, equipes da PM faziam ronda pela Avenida Milão, onde hipermercado é localizado, quando foram acionados para uma ocorrência de furto. No local, estavam dois homens, sendo um deles outro funcionário do hipermercado, que haviam sido abordados por outros funcionários.

Ambos estavam com sacolas de produtos que haviam sido desviados da loja. Em abordagem, eles acabaram relatando que realmente haviam furtado os produtos, entre eles eletrodomésticos de pequeno porte e alimentos. Além disso, os homens disseram que essa já era a quinta fez que cometiam os crimes.

Funcionário detido em flagrante havia sido contratado para evitar furto no hipermercado

Depois do ocorrido, as câmeras de segurança do hipermercado foram checadas e alguns registros mostram o funcionário saindo apressado com sacolas cheias de produtos. Um vídeo, divulgado pela PMGO, mostra uma ação do funcionário, do dia 7 de junho, por volta das 23h (veja abaixo).

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sb8d062269af0cb91c99ded4037295fe0′]

Ainda de acordo com a corporação, esse funcionário detido havia sido contratado para fiscalizar e para evitar furtos dentro do hipermercado. Com os dois homens foram apreendidos cerca de R$ 980 em mercadorias.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao funcionário e ao comparsa. Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, para os procedimentos legais.

Funcionário é preso por furtar caixa de pizzaria 5 vezes

Em maio deste ano, um rapaz de 28 anos, funcionário de uma pizzaria em Mineiros, interior Goiás, foi preso após ser flagrado furtando o caixa do estabelecimento. Segundo as investigações, ele cometeu o crime por cerca de cinco dias seguidos.

De acordo com as apurações, há cerca de cinco dias o suspeito estava retirando dinheiro do caixa da pizzaria. Para não ser pego, ele desligava o sistema de filmagens e, com uma chave, abria a gaveta do caixa sem necessidade de arrombamento.