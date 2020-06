De acordo com informe epidemiológico desta quinta-feira (25/6) divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Goiânia tem 6,2 mil casos de covid-19 e 88% dos leitos de UTI ocupados.

Nas últimas 24 horas, 268 novas infecções foram registradas na capital, totalizando 6.295 testes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Segundo o informe epidemiológico, 80% dos infectados (4.962) já se recuperaram totalmente da infecção.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 200 pacientes continuam internados e outros 924 infectados permanecem em isolamento domiciliar. Até o momento, há 139 vítimas fatais da covid-19 na capital.

Ainda conforme o relatório, a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Os sintomas mais comuns informados pelos pacientes são tosse (55%), febre (53%), dor de garganta (26%), dor de cabeça (23%), dores musculares (17%) e perda do olfato (11%).

Goiânia tem 88% dos leitos de UTI ocupados

De acordo com o boletim diário, desde o início da pandemia, 559 pacientes foram internados com a doença na capital. O número representa 9% dos casos registrados. Do total de pacientes que precisaram de assistência nas unidades de saúde, 281 foram transferidos para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dados da Secretaria Municipal de Saúde ( SMS) mostram que Goiânia dispõe de 100 leitos de UTI e 130 de enfermaria para tratamento da covid-19. Entretanto, na tarde desta quinta-feira (25/6), a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 88% e de enfermaria 75%.

Profissionais de saúde contaminados

Dos 880 profissionais de saúde contaminados, a maioria são os técnicos de enfermagem, representando 31%. Em seguida estão os médicos (22%), enfermeiros (15%), fisioterapeutas (4%), recepcionistas (4%), farmacêuticos (2%), nutricionistas (2%), cirurgiões dentistas (2%), técnicos de laboratório (2%), biomédicos (2%) e técnicos em radiologia (2%). Outras áreas como agente comunitário da saúde, psicólogo e assistente social representam apenas 1%.