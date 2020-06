Goiás passa marca de 400 mortes pelo novo coronavírus

Goiás confirma, até a tarde da sexta-feira (26/6), mais de 400 mortes pelo novo coronavírus, causador da covid-19. Outros 42 óbitos suspeitos são investigados, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Desde o último dia 15 de junho, o estado teve quase 200 vítimas fatais da covid-19. Hoje (26/6), 25 novas mortes foram registradas, totalizando 409 no estado. Até o momento, há 407 mortes suspeitas já foram descartadas nos municípios goianos.

Quanto ao número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o boletim registra 20.948 casos no território goiano, já incluindo o número de mortos pela doença. No estado, há 53.483 casos suspeitos em investigação. Outros 27.110 já foram descartados.

Mortes por covid-19 em cidades de Goiás

Conforme o painel Covid-19, do governo estadual, Goiás tem 205 cidades afetadas pelo vírus. As mortes confirmadas foram registradas em 73 dessas cidades; outras 7 investigam óbitos suspeitos.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Óbitos nos últimos 10 dias

Levando em consideração os últimos dez dias de junho, até esta quinta-feira, 173 mortes foram contabilizadas no estado. No dia 15 de junho houve o recorde de infecções diárias desde o início da pandemia, registrando 2.350. Neste dia, o estado registrou 15 mortes por covid-19.

No dia 16, ainda com altos números, foram confirmadas 20 mortes e 1.259 contaminações. Nos dias 17 e 18 houve a mesma quantidade de mortes diárias, 9. Somados, os casos de infecções dos dois dias são de 1.803. Entre os dias 19 e 23 de junho, 65 óbitos foram contabilizados.

No último domingo (21/6), Goiás ultrapassou a marca de 300 mortes por covid-19. Na última quarta-feira (24/6), foi registrado o recorde de mortes por coronavírus em Goiás, chegando a 34 em apenas 24 horas. Neste dia, 1.297 novos casos foram confirmados, totalizando 18.926 no estado. Nesta quinta-feira (25/6), 1.190 infectados e 21 mortos entraram nos registros do governo estadual.