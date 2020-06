Homem é preso ao ser flagrado com plantação de maconha, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) efetuou a prisão que um homem, na noite desta quinta-feira (25/6), que foi flagrado com plantação de maconha, em Goiânia.

A equipe estava em patrulhamento nas proximidades da Praça Tamandaré quando recebeu uma denúncia informando um possível tráfico de drogas. Conforme informações, o homem comercializava e cultivava drogas na capital.

O denunciante informou que o suspeito estava em um pálio, cor cinza, realizando vendas de drogas próximo ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Ele ainda informou de qual residência o suposto traficante teria saído.

O flagrante do homem preso com plantação de maconha, em Goiânia

Diante das informações, os militares se deslocaram até a residência e conseguiram avistar o veículo estacionado. Em alguns instantes, foi verificado uma movimentação estranha na residência e os militares então visualizaram diversos pés de plantas semelhantes à maconha.

Antes de fazer o adentramento na casa, a equipe percebeu que o homem estava tentando destruir a plantação de maconha. Já dentro da residência, foram localizadas diversas porções de drogas diferentes, bem como dinheiro, duas balanças de precisão, várias embalagens e carimbos com a inscrição “brisadeira” e “produto artesanal feito com amor”.

Além disso, no fundo do imóvel ainda foi identificada uma estufa utilizada para o plantio da maconha, contendo luz e ventilação artificial.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a Central Geral de Flagrantes para os devidos procedimentos.

Drogas escondidas em caixões com “vitimas da covid-19” em Jataí

O motorista de um carro funerário foi preso na BR-060, em Jataí, transportando 300 quilos de maconha escondidos em dois caixões. Ao ser abordado, o homem relatou que estava transportando corpos de vítimas da covid-19 e que havia saído de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com destino a Goiânia. A apreensão ocorreu na madrugada de segunda-feira (15/6).

Constatando o nervosismo do motorista, a equipe solicitou a documentação necessária para o transporte dos corpos, mas ele informou que não tinha.

Foi feita verificação no interior do veículo, onde estavam dois caixões lacrados e enrolados em plástico. Segundo o condutor, essas seriam precauções adotadas para evitar o contágio do vírus. No entanto, de acordo com a corporação, os policiais decidiram abrir os caixões diante das informações desencontradas.

Dentro dos caixões os policiais encontraram cerca de 300 quilos de maconha. Ao realizar a pesagem e conferência da substância, os produtos e o motorista, de 22 anos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jataí.