Mulher é flagrada com R$ 700 mil em drogas atadas ao corpo, em Guapó

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na manhã desta sexta-feira (26/6), uma mulher de 26 anos com pasta base de cocaína amarrada junto ao corpo, no município de Guapó, Região Metropolitana de Goiânia. A droga encontrada com a mulher, que é mãe de dois filhos, está avaliada em cerca de R$ 700 mil.

Conforme informações da PRF, a mulher foi descoberta na BR-060 em uma fiscalização conjunta entre PRF e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) num ônibus interestadual que seguia de Cuiabá para a capital goiana.

Ainda de acordo com a corporação, a jovem tentava esconder o volume na cintura usando uma blusa de frio por cima de outra camiseta. Mãe de dois filhos, ela reincidente no crime de tráfico de drogas e mora em Cáceres, no estado do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Questionada pelos policiais rodoviários federais, ela contou que levaria a droga para São Luis do Maranhão.

A pasta base, matéria-prima para a fabricação da cocaína, é um produto lucrativo para traficantes. O volume apreendido renderia cerca de R$700 mil ao tráfico de drogas, prejuízo de alto impacto na fonte de receita do crime organizado.

Além de caso de mulher com drogas em Guapó, outra foi presa ao tentar entorpecentes em biscoito em presídio

No dia 27 de maio deste ano, uma mulher foi detida ao tentar entregar drogas em biscoito no presídio de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A interceptação aconteceu no dia de entrega particular de alimentos e materiais de higiene aos presos do local.

O flagrante aconteceu no momento da revista aos mantimentos deixados pela mulher, irmã de um preso que cumpre pena por lesão corporal.

Segundo a 3ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as drogas, sendo maconha e cocaína, foram encontradas escondidas em biscoitos de polvilho. Segundo apuração da direção da CPP, seriam entregues para outros dois custodiados do estabelecimento penal, que respondem por roubo e tráfico de entorpecentes.

Na ocaisão, a direção da CPP de Luziânia abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos destinatários dos ilícitos, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP).

Diante dos fatos, a mulher envolvida foi levada para Delegacia de Polícia Civil do município para as providências legais necessárias. Os materiais interceptados estão à disposição das autoridades policiais competentes para os devidos fins.