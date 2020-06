Mulher é presa após esfaquear marido durante briga, em Caldas Novas

Uma mulher foi presa na nesta sexta-feira (26/6) suspeita de ter esfaqueado o próprio marido durante uma briga entre os dois, no município de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. O homem ficou ferido na região do abdômen.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás, a vítima, um homem de identidade e idade não informadas, deu entrada na madrugada desta sexta-feira na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas com um ferimento de faca na região abdominal.

Diante do caso, a Polícia Militar foi acionada e informada pela vítima de que a facada foi desferida por sua esposa durante uma briga entre eles. Os policiais, então, foram até a residência do casal, localizada no setor Portal das Águas Quentes II, onde a suspeita de cometer o crime foi encontrada.

Ela foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas.

Além de caso de Caldas Novas, ocorrência em Aparecida de Goiânia de homem esfaqueado por mulher chamou a atenção

Em novembro do ano passado, uma mulher foi autuada em flagrante após golpear o marido da vizinha com um faca para defendê-la, em Aparecida de Goiânia. Ela teria tomado a faca das mãos do homem e o atacado depois que ele tentou agredir a esposa com a arma branca.

O caso ocorreu na noite de 24 de novembro de 2019 no Setor Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Conforme informações da Polícia Militar (PM) na época, ao ser acionada e chegar ao local, se deparou com o indivíduo esfaqueado. Ainda segundo a PM, estava acontecendo uma festa na residência do casal e o homem teria tentado agredir sua esposa armado com uma faca.

Entretanto, neste momento, a vizinha, no intuito de defender a mulher, conseguiu tomar a faca das mãos do homem e o golpeou com a mesma arma.

A vítima foi socorrida pela viatura dos bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant para receber atendimento médico. Já a autora e testemunha foram levadas para o 1° DP de Aparecida de Goiânia.

Apesar de o PM que atuou na ocorrência ter analisado o caso como sendo de legítima defesa de terceiros, a mulher acabou sendo autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio simples.