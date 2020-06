Preso suspeito de agredir e obrigar namorada a tomar abortivo, em Goiás

Na tarde desta sexta-feira (26/6), um homem foi preso suspeito de agredir e obrigar a namorada a tomar abortivo, em Valparaíso de Goiás. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Unidade Operacional de Santa Maria, no Distrito Federal (DF).

A ação foi fruto de operação integrada e troca de informações entre os agentes policiais da PRF e da Polícia Civil de Goiás (PCGO). O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido.

Como foi feita a prisão do suspeito de agredir e obrigar namorada a tomar abortivo, em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um empresário de Valparaíso de Goiás (GO) que era procurado pela justiça como suspeito de ter agredido e provocado o aborto em uma jovem com quem tinha um relacionamento íntimo.

Conforme informações, uma mulher procurou a delegacia da Polícia Civil no início do mês informando que teria sido espancada, torturada e obrigada a tomar comprimidos abortivos pelo homem com quem mantinha relacionamento.

Segundo a vítima, ela chegou a ser espancada por mais de quatro horas seguidas e, inclusive, teria desmaiado. A vítima relatou que o homem ficou furioso após ela ter informado que estava grávida. Toda a ação ocorreu na casa do autor, em Valparaíso de Goiás.

Diante dos fatos, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) começou a investigar o caso a segunda vara criminal de Goiás expediu um mandado de prisão temporária em desfavor do acusado, que era considerado foragido.

Um agente então entrou em contato com a PRF para solicitar apoio na busca pelo acusado. Os policiais rodoviários federais passaram a monitorar os veículos que passavam pela unidade operacional, a fim de identificar se o do acusado passava pela rodovia.

Durante monitoramento, os policiais conseguiram abordá-lo hoje. Foi dada a voz de prisão e a PCGO foi chamada para acompanhar e dar prosseguimento aos trâmites cabíveis.