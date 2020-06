Presos suspeitos de furtar várias igrejas em Aparecida de Goiânia

Dois homens foram presos suspeitos de furtar igrejas e comércios em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos já haviam sido presos há 10 dias, depois de furtarem dois televisores de um supermercado. O caso ocorreu nesta quinta-feira (25/6).

Ainda conforme a corporação, os homens já possuem várias antecedentes criminais pelo crimes de roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Eles já eram conhecidos por cometerem vários furtos na região. Em todos os crimes, de acordo com a ocorrência, eles usavam ferramentas como martelos, marretas e facas, para fazer buracos em paredes.

Suspeitos de furtos em igrejas em Aparecida de Goiânia estavam com gás, aparelhos de som e até leites especiais

Desta vez, a dupla havia furtado igrejas em Aparecida de Goiânia. Com eles foram apreendidos vários aparelhos de som, gás de cozinha, uma televisão, ferramentas, roupas que seriam vendidas no bazar da igreja e até latas de leites especiais, avaliadas em R$ 1 mil.

Ao todo, foram recuperados: duas caixas de som da marca novik, avaliadas em R$ 5 mil; uma central de som; um decodificador de TV; uma central de alarme; um gás de cozinha; oito latas de leite especial avaliadas em torno de R$ 1 mil; quatro acabamentos para válvula de descarga especial; roupas que seriam vendidas no bazar de domingo; maleta de ferramentas.

Igreja é assaltada pela segunda vez em 7 meses

A capela de uma igreja católica localizada no condomínio Total Ville, em Santa Maria, no Distrito Federal, foi assaltada pela segunda vez em pouco mais de sete meses. Vários objetos e equipamentos foram levados, inclusive uma imagem de Jesus foi jogada no chão.

O Padre Rafael Marin, responsável pela Paróquia Nossa Senhora das Dores, ligada à capela de Santa Maria, contou que quando chegou na capela a porta estava arrombada e o sacrário aberto e violado. Sacrário é o local onde são guardados objetos sagrados, como a hóstia consagrada e relíquias.

Rafael Marin disse que eles estavam procurando dinheiro, como não encontraram eles levaram outros objetos de valor, como equipamento de som e um ventilador, que foi recebido por meio de doação.