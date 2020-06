Técnica de enfermagem do Hugo morre vítima do coronavírus

Uma técnica de enfermagem do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), de 64 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (26/6) vítima do coronavírus. Esta é a primeira morte de um profissional de saúde por Sars-Cov-2 na unidade.

A servidora, Marilda dos Reis Costa atuava no Hugo desde 1994. Ela foi testada na unidade e diagnosticada com a doença. No último dia 12 de junho ela saiu de licença e estava em casa cumprindo isolamento domiciliar.

O quadro de saúde piorou e ela foi encaminhada para o Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus, em Goiânia. Entretanto, Marilda não resistiu e faleceu durante a madrugada.

A morte foi comunicada pela Secretaria Estadual de Saúde, que lamentou a morte da servidora nas redes sociais. Veja na íntegra a nota divulgada:

É com pesar que a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) comunica o falecimento da colaboradora Marilda dos Reis Costa. A técnica de enfermagem atuava no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) desde 06/10/1994. Marilda foi testada na própria unidade de saúde e diagnosticada positiva para Covid-19. Ela saiu de licença médica no dia 12/06/2020 para cumprir isolamento social e acompanhamento em casa. Ela teve uma piora do quadro e foi encaminhada para o Hospital de Campanha de Goiânia, onde faleceu na madrugada desta sexta-feira, 26. Marilda foi a primeira profissional ativa do Hugo a falecer vítima da Covid-19. A SES-GO se solidariza com os familiares, colegas e amigos.

Além da técnica de enfermagem do Hugo que morreu vítima do coronavírus, outros oito profissionais também faleceram

Em Goiânia, esta é a nona morte em decorrência da covid-19 entre os profissionais de saúde. Até o momento, 880 servidores ligados à área da saúde já foram contaminados com a doença. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde da capital.

Veja os registros das mortes: