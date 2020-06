Veja quais comércios podem abrir aos domingos em Aparecida de Goiânia

Começa neste domingo, 28 de junho, a nova regra de escalonamento dos comércios em Aparecida de Goiânia, anunciada no início da semana pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB). O município entrou no cenário amarelo – risco moderado, por conta do crescimento de casos de covid-19 e do número de mortes causadas pela doença.

Segundo o boletim epidemiológico, nesta quinta-feira (25/6), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou mais 160 casos e uma morte. Trata-se de um homem de 46 anos, que apresentava comorbidades prévias agravantes da covid-19 e que estava internado.

Com esses novos casos, Aparecida de Goiânia soma 2.180 casos positivos da doença. Ainda conforme o boletim, desse total, 907 pessoas estão neste momento com a doença, sendo que 865 estão em isolamento domiciliar. Quatro óbitos estão em investigação.

Comércios de Aparecida de Goiânia serão fechados ao domingos; veja exceções

Diante do cenário, a prefeitura de Aparecida de Goiânia decidiu fechar totalmente os comércios aos domingos. “Temos quatro cenários separados por cores, cujas ações vão sendo tomadas ao atingir determinados gatilhos, sendo eles o aumento de casos de forma expressiva e o índice de ocupação dos leitos de UTI. Com o aumento dos casos precisamos entrar no cenário amarelo, de alerta”, explicou Gustavo Mendanha (MDB).

Aos domingos podem funcionar somente supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis e delivery de alimentos.

Ainda de acordo com a prefeitura, também fazem parte das exceções, os serviços listados no artigo 7º da Portaria 035/2020, que são os mesmos delimitados no escalonamento regional nos dias da semana.

Feiras livres e especiais que seguem Portaria própria;

Estabelecimentos de assistência à saúde de urgência e emergência, incluindo os serviços odontológicos e hospitalares;

Estabelecimentos que prestem serviços funerários;

Atividades de organizações religiosas que seguem portaria própria;

Atividades de segurança pública e privada;

Empresas situadas nos polos industriais do município que realizem o transporte de seus funcionários;

Transportadoras

Empresas nas margens das BRs que realizem o transporte de seus funcionários

Empresas de medicamento (fabricação e distribuição)

Delegatários de serviços públicos;

Bancos e Agências lotéricas

Órgãos públicos.

Sistema de cenários em cores em Aparecida de Goiânia

Conforme a gestão municipal, o sistema de cenários em cores é baseado nos números da covid-19 em Aparecida e nas diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde. No cenário estável, o verde, que durou do início da pandemia até o dia 22 de junho, é previsto que o comércio em cada macrozona do município feche uma vez de segunda a sexta-feira. No amarelo, de risco moderado (atual), todas as macrorregiões passam a fechar também aos domingos.

No laranja, de risco alto, elas fecham duas vezes por semana aos sábados, a partir das 13h e aos domingos o dia inteiro, com exceção dos serviços de Saúde de urgência e emergência, supermercados, postos de combustíveis e farmácias. No vermelho (risco altíssimo), aumentam para três os dias de fechamento durante a semana e fecham-se aos sábados e domingos, com exceção dos serviços e empreendimentos já citados.