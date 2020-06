Vítima de capotamento na GO-206 é procurada pelos Bombeiros

Ao menos uma vítima de um capotamento ocorrido na GO-206, em Gouvelândia, é procurada por equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) de Quirinópolis. O acidente ocorreu na última quarta-feira (24/6), quando a corporação recebeu informações sobre o ocorrido.

No dia do capotamento, as equipes fizeram buscas no local, mas ninguém foi encontrado. Desde estão, a procura por uma vítima foi intensificada. Nesta sexta-feira (26/6), os militares continuam as buscas, com apoio de cães farejadores.

Às margens da GO-206, onde o capotamento ocorreu, confirme informado pelas equipes, é uma área alagada, com várias poças d’água de diferentes profundidades. Existe a suspeita de que a vítima do acidente tenha sido arremessado do veículo e caído na região.

Bombeiros procuram por vítima de capotamento na GO-206 também em hospitais da região

Além das buscas no local do acidente, o Corpo de Bombeiros também procura por possíveis vítimas do acidente em hospitais da região de Gouvelândia. Também foi levantada a hipótese de que pessoas que passavam pelo local possam ter resgatado alguém.

Mesmo com as buscas, até a manhã desta sexta-feira (26/6) não havia registros de pessoa vítima de acidente de trânsito em alguma unidade de saúde.

Também não há informações sobre a quantidade de pessoas que estavam no carro. Conforme a corporação, características como sexo e idade também são desconhecidas até o momento.

Dois morrem após carro capotar e cair em área alagada na GO-164

No mês passado, um acidente semelhante ocorreu na GO-164. Na ocasião, dois homens morreram após a caminhonete em que estavam capotar e cair em uma área alagada às margens da rodovia, na zona rural de Quirinópolis, região Sudoeste de Goiás.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate foram acionadas às 19h40 do dia 15 de maio. No local, os militares encontraram um veículo S-10 capotado dentro de uma área alagada às margens da rodovia. Somente as rodas do carro estavam à mostra.

No veículo havia duas vítimas em óbito. Tratam-se de dois homens, de 68 e 47 anos. Utilizando técnicas de salvamento os bombeiros, mesmo com o veículo dentro d’agua, realizaram o desencarceramento dos corpos, que ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).