Aparecida de Goiânia começa liberar resultado de teste para covid-19 via internet

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia já realizou mais de 16 mil testes para diagnóstico da Covid-19. Os exames do tipo RT-PCR estão disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Brasicon, Buriti Sereno e Flamboyant, mediante pedido médico, e no drive-thru do Centro de Especialidades, mediante agendamento pelo 0800-646-1590. Os resultados dos exames, comunicados até então por meio de ligação telefônica, a partir desta semana passam a ser disponibilizados também no site do laboratório responsável pelo procedimento. Para acessar o resultado, assim que ele estiver disponível, o paciente recebe uma mensagem por meio do aplicativo Whatsapp, com um login e senha. A partir disso, basta acessar o endereço indicado, digitar os dados e fazer o download do resultado.

“Até então, a equipe da Central de Telemedicina da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou muito bem a comunicação dos resultados dos exames. Nossos profissionais estão acompanhando diariamente mais de 700 pacientes diagnosticados com Coronavírus, em isolamento domiciliar, e ainda comunicam novos resultados a centenas de outros pacientes. Por isso, a automatização desse processo sempre foi algo solicitado por nós e agora o laboratório responsável pelos testes nos disponibilizou essa ferramenta. Como o Whatsapp é uma aplicativo muito utilizado por nossa população, acreditamos que essa estratégia será bastante eficaz”, afirma o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

O gestor lembra que é muito importante que as pessoas informem o telefone correto durante o cadastro para realização do exame e fiquem atentas ao aparelho. “Este é o principal meio de comunicação da SMS com os pacientes”, alerta o secretário. Segundo ele, os resultados ficam prontos em cerca de 48 horas: “A Central de Telemedicina da Secretaria continuará ligando diariamente e acompanhando os pacientes diagnosticados com a Covid-19. Mas, agora, quem realizou o exame e tem o aplicativo Whatsapp instalado em seu celular poderá acessar diretamente o resultado”, destaca, Alessandro Magalhães.

O secretário alerta ainda que não adianta procurar as unidades de saúde e nem a sede da Secretaria para acessar o resultado: “Em nenhum caso entregamos pessoalmente. O envio do resultado por meio de acesso à internet, telefonema ou e-mail é fundamental para garantir a segurança e o isolamento social dos pacientes” e, completa: “Em tempos de pandemia, a Secretaria precisou se adaptar. Estamos ampliando frequentemente a estrutura da Telemedicina, que tem realizado um fantástico trabalho em nossa cidade”. O gestor informa que mediante qualquer dúvida sobre o resultado, basta enviar um e-mail para: telemedicinaapgyn@gmail.com, a partir do terceiro dia após a realização do teste.

Central de Telemedicina

A Central de Telemedicina funciona todos os dias da semana, das 7h às 19h. Os serviços são desempenhados por médicos, enfermeiros e estudantes de Medicina. Toda manhã os exames liberados são impressos, analisados pelos profissionais e separados em negativos e positivos. A partir daí, eles entram em contato com as pessoas testadas e informam os resultados dos exames. Os profissionais também fazem consultas via telefone analisando os pacientes, dando orientações essenciais e providenciando os atestados necessários. Se eles percebem qualquer indício de agravamento da doença, encaminham o paciente para uma unidade de Urgência na qual é verificada a eventual necessidade de internação.