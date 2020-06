Covid-19: Com mais de 21 mil casos, isolamento em Goiás é de 34%

O isolamento em Goiás caiu para 34% e chegou novamente ao nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros. Dados da plataforma Covid-19 apontam que o estado tem mais de 21 mil casos de covid-19 confirmados.

Há vários dias Goiás se mantém nas últimas colocações do ranking e o índice é considerado um dos piores do país, estando na frente apenas de Tocantins, que apresenta 32%. O levantamento é da empresa In Loco.

Ainda conforme a pesquisa, Amapá lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 41,81%, em nível laranja. Nenhum estado apresenta nível verde em isolamento.

Até o momento, 205 cidades goianas já confirmaram casos de covid-19. Outros 36 investigam casos suspeitos e apenas 5 não tem registros do vírus. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, e foram atualizados às 11h20 deste sábado (27/6).

Com isolamento em Goiás baixo, casos e suspeitas de covid-19 aumentam

Conforme dados da plataforma Covid-19, no estado há 54.741 casos suspeitos em investigação, outros 27.719 já foram descartados. No total, há 21.671 contaminações registradas em Goiás.

Há 429 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, outros 43 suspeitos estão em investigação. Já foram descartadas 413 mortes suspeitas nos municípios goianos.

A maioria dos infectados pelo novo coronavírus são do sexo masculino, representando 52,1% do total, contra 47,9% do sexo feminino. Em relação as comorbidades, a maioria dos infectados já possuía doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória e outros. Entre os contaminados, a maioria tem menos de 60 anos, sendo:

20 a 29 anos: 4.914 casos

30 a 39 anos: 5.930 casos

40 a 49 anos: 4.427 casos

50 a 59 anos: 2.699 casos

“Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.”, informa a Secretaria da Saúde de Goiás por nota.