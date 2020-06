Goiás confirma 21.733 diagnósticos de covid-19 e investiga outros 55 mil 

Até o início da tarde deste sábado (27/6), Goiás confirmou 21.733 diagnósticos positivos de covid-19 e investiga outros 55.054 casos. Do total de confirmações, 429 tratam-se de pessoas que jpa morreram vítima da doença no estado. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o painel COVID-19, do governo estadual, 205 cidades goianas já foram afetadas pelo novo coronavírus. Entre 78 desses municípios, a SES-GO investiga, além de casos suspeitos, outras 43 mortes que podem ter sido causadas pela doença.

Até o momento, já foram descartadas 413 mortes suspeitas nos municípios goianos. Goiás tem apenas cinco cidades sem registros do vírus. Outras 36 apuram notificações de moradores infectados.

Diagnósticos de covid-19 em Goiás

Segundo a pasta, o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização da residência da pessoa.

Detalhes dos casos, assim como dos óbitos confirmados, suspeitos e descartados, podem ser conferidos pelo painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.

Os dados presentes nesta matéria condizem com registros feitos até às 13h deste sábado (27/6).

Goiás tem média de 31% de isolamento

O índice de isolamento social em Goiás caiu para 34% e atingiu, mais uma vez, o nível vermelho em comparação aos outros estados brasileiros.

De acordo com o levantamento, feito pela Base In Loco, há vários dias o estado se mantém nas últimas colocações do ranking nacional e tem índice considerado um dos piores do país, na frente apenas do estado do Tocantins, que apresenta 32%.

Ainda conforme a pesquisa, Amapá lidera o ranking nacional de isolamento, com taxa de 41,81%, em nível laranja. No momento, nenhum estado apresenta nível verde, considerado ideal, em isolamento social.